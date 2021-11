Forza Horizon 5: Shuhei Yoshida di Sony PlayStation fa i complimenti a Phil Spencer

Forza Horizon 5 porta pace tra Sony PlayStation e Microsoft Xbox, visto che anche Shuhei Yoshida di Sony ci giocherà, come ha riferito facendo i complimenti a Phil Spencer per il lancio del gioco su Xbox e PC.

Non è la prima volta che tra le due compagnie vengono scambiati questi segni di pace, in particolare tra i due personaggi in questione che si dimostrano sempre molto amichevoli l'uno con l'altro. Yoshida è ora responsabile dei rapporti con gli sviluppatori indie per PlayStation ma fino a poco fa era uno dei principali volti della compagnia, essendo stato presidente di Sony Worldwide Studios prima di essere sostituito da Hermen Hulst nel 2019.



L'executive Sony si è rivolto su Twitter a Phil Spencer riferendo "Congratulazioni per il lancio, mi godrò l'esplorazione del Messico all'interno del gioco", a cui il capo della divisione Xbox di Microsoft ha risposto "Grazie Shu, divertiti".



Dunque l'intenzione di Yoshida non è solo fare i complimenti ma anche far sapere cha ha intenzione di giocarci proprio, e conoscendo il personaggio è probabile che sia così. Insomma, ancora una volta i capi di Sony e Microsoft dimostrano una notevole armonia, come spesso accade nel fair play che caratterizza i rapporti fra i vari competitor dell'industria videoludica.

Nel frattempo, vi ricordiamo che abbiamo pubblicato ieri la nostra recensione di Forza Horizon 5 e che il titolo in questione è attualmente il gioco nuovo con i voti più alti del 2021.