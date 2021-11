Forza Horizon 5 è attualmente il gioco nuovo con la valutazione più alta del 2021 per i vari aggregatori di voti, in particolar modo Metacritic e OpenCritic che si occupano in maniera più estesa di videogiochi, cosa che ovviamente potrebbe cambiare nel giro dei prossimi giorni anche se la tendenza sembra ormai assestata.

Come abbiamo visto dalle voti delle recensioni internazionali, il gioco è un successo totale, cosa confermata anche dalla nostra recensione di Forza Horizon 5 che culmina con una valutazione molto alta, ma al momento il titolo di Playground Games risulta quello con la valutazione più alta uscito nel 2021, per quanto riguarda i giochi nuovi.

Su OpenCritic al momento si trova ad avere una valutazione di "92" come media, cosa che lo pone in cima alla classifica dei giochi usciti nel 2021, sopra la visual novel nipponica Bustafellows, Psychonauts 2 e It Takes Two a 89 e una serie di altri titoli con voto 88 tra i quali Deathloop, Ratchet & Clank: Rift Apart e vari altri.

Su Metacritic ha un metascore di 91 per quanto riguarda la versione che ha ottenuto più valutazioni, ovvero quella Xbox Series X, dopo 71 recensioni raccolte.

Su questo aggregatore, alla sezione "Best Games of 2021", Forza Horizon 5 è posizionato sotto a Disco Elysium: The Final Cut, The House in Fata Morgana, Tetris Effect e Hades, ma in tutti questi casi si tratta di edizioni recenti di giochi che sono usciti in precedenza, dunque a tutti gli effetti si tratta attualmente del gioco nuovo - ovvero uscito quest'anno - con la valutazione più alta del 2021, per il momento.

Da notare peraltro che tra i giochi con le valutazioni più alte dell'anno risultano anche varie altre produzioni che ora sono associate a Xbox Game Studios, come Psychonauts 2, Deathloop, Microsoft Flight Simulator versione console e Quake Remastered, a indicare una tendenza decisamente positiva per i first party Microsoft.