Call of Duty: Vanguard, il trailer "Der Anfang" presenta la modalità Zombie

Call of Duty: Vanguard avrà ovviamente la sua tradizionale modalità Zombie, che fornirà una storia alternativa alla Campagna single player standard, mettendo in scena una Seconda Guerra Mondiale dalle tinte decisamente horror, come dimostra questo trailer di presentazione della storia chiamato "Der Anfang", ovvero "l'inizio".

Il video è tutto in computer grafica e impostato secondo uno stile fortemente cinematografico, avendo carattere prettamente narrativo. Introduce dunque gli eventi che vengono narrati poi all'interno della Campagna in stile horror che si snoderà parallelamente a quella classica in single player di Call of Duty: Vanguard.

Anche in questo caso si parla di nazisti e occultismo, un connubio ormai perfettamente rodato dai capitoli precedenti e sempre molto apprezzato dal pubblico, a quanto pare: in questo caso avremo a che fare con l'Oberführer Wolfram Von List e il suo disperato tentativo di ottenere un potere sovrumano, che però non riesce a contenere appieno.

Con la Seconda Guerra Mondiale che volge in maniera disastrosa per la Germania, il regime nazista invia Wolfram Von List a cercare una serie di artefatti in giro per il mondo che possano garantire un potere immane alla propria fazione. Le spedizioni non sembrano avere successo, ma alla fine la Projekt Endstation sembra aver messo in moto qualcosa di enorme: gli artefatti scatenano un potere arcano, con Wolfram Von List che stringe un patto con un'entità occulta che gli consente di far risorgere i morti e combattere con un nuovo potere sovrannaturale.

Anche in questo caso, dunque, un manipolo di eroi si ritroverà a dover combattere contro le inesorabili armate naziste zombie, in una Seconda Guerra Mondiale dalle tinte fortemente horror. Nei giorni scorsi abbiamo visto requisiti di sistema e dimensioni della versione PC svelati per Call of Duty: Vanguard, oltre a dimensioni al day one, data e orari del preload.