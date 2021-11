Intel Core i9-12900K: la recensione della nuova CPU top di gamma basato su architettura Alder Lake

La dodicesima serie di processori Intel equipaggia infatti core ad alte prestazioni, già capaci di toccare le frequenze più alte raggiunte dai chip Intel nonostante l'architettura nuova, affiancati da core ad alta efficienza, pensati per occuparsi dei carichi di lavoro meno impegnativi, garantendo consumi contenuti, e per aiutare i core principali nei calcoli multithreading. Tutto questo è ovviamente al centro della recensione dell'Intel Core i9-12900K , il processore di punta della famiglia desktop Alder Lake-S che oltre agli 8 core ad alte prestazioni e agli 8 core ad alta efficienza, per un totale di 24 thread, sancisce il debutto delle memorie DDR5 e dell'interfaccia PCIe 5.0.

L'appuntamento con i processori Alder Lake è uno di quelli importanti per Intel , finalmente libera dai limiti dei 14 nanometri e di un'architettura datata anche in ambito desktop. Il merito va ad una generazione di processori tutta nuova che tra l'altro segna il debutto nel mondo dei processori per PC delle soluzioni big.LITTLE, caratterizzate dalla combinazione di due tipologie di core differenti all'interno della stessa CPU.

I core ad alta efficienza dei processori Intel Alder Lake, nome in codice Gracemont, sono divisi in due cluster da 4 core, ognuno con 100 GB/s di banda a disposizione, e si occupano del lavoro dietro le quinte, occupando spazio inferiore e consumando meno. Ma non sono da sottovalutare. Ognuno promette prestazioni superiori ai core della precedente generazione, nonostante la struttura a cluster e il clock in boost di 3.9 GHz e insieme sono fondamentali per aumentare la potenza complessiva del sistema quando il carico di lavoro richiede molti thread; allo stesso tempo aumentano la reattività del PC, con tutti i vantaggi del caso nel multitasking, occupandosi dei calcoli in background.

I core ad alte prestazioni, nome in codice Golden Cove, sono quelli principali, sono tutti indipendenti, con 100 GB/s di banda a disposizione, e hanno due compiti. Il primo è quello di raggiungere le frequenze più elevate e garantire il massimo delle prestazioni dove non sono chiamati a lavorare molti core. Garantiscono quindi vantaggi con diversi giochi e con i task che richiedono reattività elevata. Ma sono anche quelli che portano il grosso della potenza bruta nei calcoli orientati alla produttività intensiva, anche grazie all'Hyper-Threading. Di conseguenza consumano e occupano più spazio, ma sono il motore principale dei nuovi processori Intel.

Tutto insomma, è più potente e più veloce anche grazie al passaggio a un processo produttivo a 10 nanometri Enhanced SuperFin , chiamato Intel 7 per rimarcare un'efficienza effettiva superiore a quella legata alle dimensioni dei transistor, già maturato rispetto a quello usato con i processori mobile Tiger Lake. I consumi restano notevoli, con 125 W per il PL1 e 241 W per il PL2, ma ci aspettiamo consumi sotto sforzo inferiori, nonostante l'aumento di core, e quindi temperature più facilmente gestibili.

Inoltre si tratta di core di nuova generazione, in grado di toccare i 5.2 GHz di frequenza senza overclock, che promettono il 19% di prestazioni in più rispetto ai core dell'undicesima serie di CPU Intel, affiancati a core ad alta efficienza che nonostante un clock massimo di 3.9 GHz vantano una potenza nominale dell'1% superiore a quella dei core della decima generazione di processori Intel.

Come anticipato, il Core i9-12900K equipaggia 8 core ad alte prestazioni con hyper-threading, capaci di arrivare a 5.2 GHz in Turbo Boost Max 3.0, e 8 core ad alta efficienza con un singolo thread ciascuno, che si fermano a un clock in boost di 3.9 GHz. Parliamo quindi di un totale di 24 thread che già di per sé garantiscono un balzo in termini di potenza complessiva rispetto ai 16 thread della soluzione di punta precedente, il Core i9-11900K.

L' I/O Fabric si occupa invece del trasferimento dati, con 64 GB/s che vengono ripartiti in tempo reale seconda delle richieste del sistema, mentre il Memory Fabric , che dispone di 204 GB/s di banda, è ovviamente dedicato alla memoria e come le altre interconnessioni si adatta alle richieste del sistema che può pretendere più velocità, latenze minori o consumi ridotti. D'altronde parliamo di un'architettura pensata per essere scalabile e quindi adattarsi a soluzioni desktop potenti ma anche laptop ad alta efficienza che tra l'altro dovrebbero essere già dietro l'angolo.

In quest'ottica uno degli elementi fondamentali è una nuova interfaccia di connessione tra le componenti del sistema che è ovviamente pensata per consentire alle varie parti di Alder Lake di interagire alla massima velocità possibile, ma lo fa tenendo conto di carichi di lavoro e altri svariati parametri in modo da ottimizzare il traffico e ridurre all'osso le latenze. Non è insomma la sola CPU a essere intelligente, cosa che abbiamo visto già in passato, ma l'intero sistema che tra l'altro si avvale di tre tipi di interconnessione Fabric differenti. Alla base c'è il Compute Fabric che ha a disposizione 1000 GB/s di banda, destinati ad aumentare con le versioni successive, e gestisce il traffico tra memoria e core, eventuale grafica integrata e cache LLC, garantendo che tutte le componenti principali del sistema possano comunicare alla massima velocità.

Tra i benchmark Intel spicca infatti la promessa di prestazioni superiori dell'84% in Mount & Blade II: Bannerlord con streaming e registrazione OBS attivi. Questa incredibile forbice evidenzia uno stacco netto rispetto ai problemi multitasking del passato per una CPU che non si affida più solo al primato nel gaming, ma guarda alla competitività anche in termini di reattività del sistema.

Nel gaming l'impatto maggiore lo si ha in 1080p, laddove il processore svolge ancora un ruolo importante, ma gli effetti dell'avere un processore più reattivo, come vedremo, si notano anche in 1440p e, seppur in misura decisamente inferiore, anche in 4K. Certo, nel nostro caso stiamo parlando del top di gamma Intel Core i9-12900K abbinato a una NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti che, decisamente strozzata dai processori della generazione precedente, ci mette di fronte a incrementi prestazionali ben più marcati di quelli riscontrabili con sistemi meno potenti, ma i vantaggi dell'avere più core coordinati con più efficacia e dalle prestazioni superiori vanno oltre l'aumento di framerate nei videogiochi.

Il tutto condito un nuovo motore out-of-order per le istruzioni singole più articolato ed efficace e da una nuova cache di dimensioni maggiori che risulta importante per i calcoli single thread, dai quali dipende ovviamente anche la potenza complessiva del sistema. La maggiore reattività di questa cache riduce inoltre il freno imposto dal processore alle GPU sempre più potenti e complesse.

Ma le novità di Alder Lake, qui nella versione Alder Lake-S per processori desktop, non riguardano solo l'utilizzo di core ibridi più potenti pensati per aumentare la capacità di calcolo mantenendo i consumi contenuti. La nuova generazione di processori introduce anche memorie DDR5 , PCIe 5.0 , branch target buffer (BTB) raddoppiato e il nuovo Intel Thread Director che, implementato a livello hardware, si occupa della ripartizione intelligente del carico di lavoro tra i diversi core, tenendo conto di temperature e impostazioni energetiche e fornendo feedback diretti al sistema operativo in modo da massimizzare le prestazioni.

Dotazione all'avanguardia tra PCIe 5.0, DDR5 e overclock

Per provare l'Intel Core i9-12900K abbiamo avuto a disposizione le nuove Kingston FURY Beast DDR5

L'utilità dello standard PCIe 5.0 nel caso di storage e slot per la scheda grafica è chiaramente relativa, almeno nell'ottica di una configurazione da gioco. D'altronde lo standard PCIe 4.0 è più che sufficiente per sfruttare GPU di fascia estrema e SSD ad altissima velocità appena uscite sul mercato. Certo, arriveranno presto anche unità PCIe 5.0, con capacità di lettura sequenziale fino a 15000 MBs, ma parliamo di velocità utili più che alto per chi deve spostare grandi quantitativi di dati, superflue anche pensando a tecnologie come DirectStorage. Restano però gli effetti dell'aumento di banda complessiva per il sistema e per la connettività che può contare su 16 linee PCIe 5.0, fino a 16 linee PCIe 4.0 di cui 12 legate al chipset Intel Z690 e 16 linee PCIe 3.0.

Parliamo quindi di una dotazione da PC professionale che nel caso della lussuosa ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO che abbiamo usato per provare il nuovo processore di punta consumer di Intel conta 2 porte Thunderbolt 4, 4 porte USB 2.0, 2 porte USB 3.2 Gen 1, 7 prte porte USB 3.2 Gen 2 e una porta USB 3.2 Gen 2x2 con velocità massima fino a 2000 MB/s per sfruttare le ultimissime SSD USB in grado di garantire caricamenti istantanei anche con drive esterni. Il tutto ovviamente condito da Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Ethernet 2.5 G e un totale di ben 5 porte M.2, anche se 4 sono di tipo PCIe 4.0 e 2 sono disponibili sulla scheda di espansione ASUS ROG Hyper M.2 che, installata su uno dei due slot PCIe 5.0 della scheda, permette di accedere anche alla porta M.2 PCIe 5.0. Utilizzandola i due slot PCIe 5.0 diventano entrambi x8, mentre il primo se utilizzato da solo può sfruttare tutte le linee disponibili risultando essere PCIe 5.0 x16.

L'utilizzo di core differenti ha portato alla rinuncia al set di istruzioni AVX-512, ma restano le istruzioni AVX-2 per soddisfare eventuali necessità professionali e ci sono poche altre rinunce. Nonostante la nuova architettura Intel non ha fatto un singolo passo indietro in termini di overclock. Anzi, ha aumentato il controllo dell'utente migliorando anche i margini grazie non solo a core più efficienti, ma anche al nuovo dissipatore integrato della CPU (IHS), che risulta più spesso grazie all'assottigliamento del die e dello strato di materiale dissipante saldato. Ritroviamo inoltre overclock BLCK, spunta l'overclock della connessione DMI Gen 4 x8 e l'ovvio aumento del limite di potenza.

Passando dal BIOS della ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO, una scheda con VRM da 20+1 fasi pensata per arrivare ad alte frequenze anche con l'Intel Core i9-12900K, è possibile andare ancora più in profondità o sfruttare l'overclock intelligente di ASUS, ma quasi ogni parametro può essere modificato da Windows anche con la nuova versione del software Intel Extreme Tuning Utility che permette di mettere mano in tempo reale anche a moltiplicatori e voltaggi di cache e memorie. Tra l'altro le nuove RAM DDR5 godono di rail per i voltaggi VDD, VDDQ e VPP integrate direttamente sui moduli e del nuovo standard XMP 3.0 con 5 profili di overclock certificati, contro i 2 disponibili con le memorie DDR4, di cui 2 riscrivibili. Ciononostante il chipset Intel Z690 è pensato per supportare anche le memorie DDR4, ma in questo caso è necessario acquistare una scheda madre pensata appositamente per supportare i moduli della generazione precedente. Le nuove memorie hanno infatti un'altra differenza importante che riguarda il dual channel su singolo modulo, cosa che ha portato al ritorno dei kit da un solo banco di memoria.