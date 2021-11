Elden Ring: Collector's Edition e bonus preorder svelati in anticipo

In attesa di poter vedere nuovamente in azione Elden Ring nel video gameplay esteso di oggi pomeriggio, è spuntata in rete un'immagine che svela la Collector's Edition del nuovo gioco di From Software.

L'immagine, che potrete ammirare di seguito, è stata condivisa su Reddit e immortala uno spot di Elden Ring trasmesso su Twitch, probabilmente in anticipo sui tempi. Come possiamo notare la Collector's Edition include il gioco, uno steelbook esclusivo, un artbook da quaranta pagine con copertina rigida, la soundtrack digitale e una statua di "Malenia - Blade of Miquella" alta circa 22 centimetri. Il tutto in una confezione da collezionisti con in rilievo quella che sembrerebbe essere una versione stilizzata dell'albero gigante dell'Interregno visto più volte nei trailer di Elden Ring.

La Collector's Edition di Elden Ring

Al momento non sappiamo ancora il prezzo della Collector's Edition di Elden Ring, ma probabilmente i dettagli in merito arriveranno nel corso della giornata di oggi, magari proprio durante la presentazione del nuovo video gameplay esteso.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC dal 25 febbraio.

Che ne pensate della Collector's Edition? Cercherete di accaparrarvela con ogni mezzo possibile?