Gotham Knights, il periodo di uscita potrebbe essere stato svelato da un'immagine

Gotham Knights è stato ormai presentato da Warner Bros. ma non abbiamo ancora alcun riferimento al suo lancio, motivo per il quale ci appelliamo a quanto emerso da un'immagine promozionale per ipotizzare il periodo di uscita del nuovo gioco action basato sul mondo di Batman, sebbene non sia ufficiale.

Sul sito ufficiale di Jin Park, un artista che sta lavorando con Warner Bros. alla campagna promozionale di Gotham Knights, è infatti emersa un'immagine apparentemente esplicita sulla tempistica di lancio del gioco in questione: come potete vedere nel tweet riportato qui sotto, il nuovo action game multiplayer di WB Montreal potrebbe uscire nella primavera del 2022.



Ovviamente si tratta di un indizio poco consistente e anche alquanto vago, visto che potrebbe essere il classico placeholder su un asset pubblicitario che dovrà essere impiegato forse tra mesi, ma il periodo può essere verosimile, considerando che Gotham Knights non dovrebbe ormai essere lontano dal completamento.

Tuttavia, considerando anche tutte le complicazioni ulteriori che gli sviluppatori e i publisher stanno attraversando in questo periodo, tutte le questioni su periodi di uscita previsti vanno prese con le pinze, dunque anche in questo caso prendiamo la questione come una voce di corridoio.

Gotham Knights è tornato a mostrarsi di recente con il trailer del DC FanDome 2021 che ha avuto carattere principalmente narrativo, con il suo taglio cinematografico. Si tratta di un action game che ci consente di interpretare Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin alle prese con la Corte dei Gufi e altre minacce a Gotham City. Maggiori informazioni al riguardo nell'anteprima dal DC FanDome 2021 di Gotham Knights.