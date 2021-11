ASUS ROG Phone 5s e ROG Phone 5s Pro: disponibili nuovi smartphone ASUS per giocatori

ASUS ha annunciato l'apertura dei preordini per l'Italia dei modelli ASUS ROG Phone 5s e ASUS ROG Phone 5s Pro, una versione potenziata che combina il massimo delle caratteristiche possibili sul modello base con un display e sensori aggiuntivi posizionati sul retro. Entrambi montano un SoC Qualcomm Snapdragon 888G, montano uno schermo AMOLED Samsung da 144 Hz con 360 Hz di sampling rate e supportano la tecnologia AirTrigger, garantendo un corredo completo anche in ottica gaming.

Tra gli accorgimenti che guardano ai giocatori ci sono anche due altoparlanti con Dirac Sound, amplificatore Cirrus Logic e 7 magneti, oltre ai sensori laterali a ultrasuoni che supporano gesti come tocco o scorrimento. Ma l'ASUS ROG Phone 5s Pro fa un passo in più aggiungendo al pacchetto sensori tattili posteriori, anche questi con supporto per la tecnologia AirTrigger, assieme a un piccolo display secondario PMOLED. Le forme però, non cambiano, così come misure e peso che arriva a 238 grammi, risultando piuttosto importante, a fronte però di una dotazione che può arrivare fino a 18 GB di memoria e 512 GB di storage.

Lo schermo posteriore dell'ASUS ROG Phone 5s Pro

Passando ai prezzi, i modelli già disponibili dell'ASUS ROG Phone 5s sono quelli da 12 e 16 GB di memoria con storage di 512 GB e sono rispettivamente in vendita a 999 euro e 1099 euro. L'ASUS ROG Phone 5s Pro arriverà invece nella seconda metà di novembre ed è in preordine a 1299 euro. Il pacchetto include anche una serie di temi esclusivi, ma non la nuova custodia ASUS ROG Lightning Armor Case, venduta come accessorio.

Scheda tecnica ASUS ROG Phone 5s e ROG Phone 5s Pro