Battlefield 2042: la beta è stata un successo con 7,7 milioni di giocatori

Battlefield 2042 è partito bene, almeno per quanto riguarda la beta, con circa 7,7 milioni di giocatori che hanno preso parte alla versione di prova in particolare per quanto riguarda l'open beta, ma molti anche in quella ad accesso anticipato.

Durante la recente conferenza finanziaria dedicata agli azionisti, il CEO Andrew Wilson ha riportato alcuni dati relativi alla beta di Battlefield 2042, oltre a informazioni come gli incassi da capogiro nel secondo trimestre grazie a FIFA 22 e Apex Legends.

La beta in questione ha attirato 3,1 milioni di giocatori per quanto riguarda la sua fase ad accesso anticipato, che era dedicata ai membri EA Play e a coloro che avevano effettuato il pre-order del gioco, rendendo già questo l'evento early access di maggior successo nella storia di EA, per quanto riguarda queste specifiche iniziative.

Il grosso dell'utenza si è però concentrato nella fase di beta aperta, ovviamente, partita nei giorni seguenti: dall'8 al 10 ottobre ben 7,7 milioni di giocatori si sono ritrovati all'interno della versione di prova di Battlefield 2042.

Quest'ultima consentiva di provare la modalità Conquest nella mappa Orbital, offrendo così un primo contatto con il multiplayer su vasta scala caratteristico del gioco.

Le impressioni alla beta sono state un po' altalenanti, tanto che alcuni fan hanno addirittura chiesto un posticipo per migliorare il gioco, ma non c'è dubbio che la curiosità ci sia e che in molti abbiano trovato divertente già la versione di prova. L'uscita di Battlefield 2042 è fissata per il 19 novembre 2021 e ricordiamo che gli utenti iscritti a EA Play o a Xbox Game Pass possono sfruttare l'accesso anticipato con la prova gratis di 10 ore a partire dal 12 novembre 2021.