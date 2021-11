Squid Game: Stagione 2 possibile, Netflix lascia un presunto indizio

Squid Game potrebbe avere una Stagione 2, e se la cosa sembrava già probabile visto il successo riscosso, c'è un dettaglio emerso in queste ore che potrebbe confermare ulteriormente l'idea di un possibile seguito per la serie TV, visto che Netflix non l'ha inserita tra le Limited Series per quanto riguarda le categorie previste per gli Emmys.

Secondo quanto rilevato da IndieWire chiedendo direttamente a Netflix, la compagnia ha rifiutato di inserire Squid Game nella categoria Limited Series, dedicata alle serie di durata più breve e la cui narrazione è conclusa, come ad esempio Maid, che figura infatti tra queste nella categoria preposta per gli Emmys.

Agli award in questione Squid Game sarà comunque presente ma all'interno della categoria Drama Series.

Squid Game, un'immagine promozionale della serie Netflix

Sebbene questo possa avere a che fare semplicemente con una scelta strategica o forse con una ricerca di maggiore coerenza con il soggetto in questione, viene visto anche come un indizio di un possibile seguito già pianificato per la serie TV.

D'altra parte, lo stesso creatore della serie, Huang Dong-hyuk aveva fatto presente che "ci sono altre storie nella serie che non sono state esplicitate", riferendosi probabilmente a queste come eventuali soggetti di un seguito per Squid Game. "Per esempio, la storia del poliziotto e quella del fratello, il Front Man. Dunque se dovessi trovarmi a fare una Stagione 2, mi piacerebbe esplorare quest'altre storie".

Nel frattempo abbiamo visto come la serie abbia spinto Netflix ad abbonamenti record, avendo fruttato quasi un miliardo di dollari già nei primi mesi.