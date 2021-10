Squid Game ha già fruttato a Netflix quasi un miliardo di dollari

Squid Game è un successo planetario che ha fruttato a Netflix quasi un miliardo di dollari in "impact value" (una metrica di Netflix che calcola il contributo economico di una proprietà intellettuale rapportandola ai costi degli abbonati e ad altri tipi di ricavi) . Più precisamente, attualmente l'impact value di Squid Game sarebbe di 890 milioni di dollari, come riportato da Bloomberg, ma visto che è ancora la serie più chiacchierata del momento, questo valore è destinato inevitabilmente a crescere.

Considerando che l'intera serie è costata meno di 22 milioni di dollari, quindi meno di 2,4 milioni di dollari a episodio, si tratta di un grandissimo risultato, quanto imprevedibile.

Squid Game è in breve tempo diventata un fenomeno culturale e come tale ha portato a fraintendimenti e qualche problema. Racconta di un gruppo di persone che per cercare di risollevarsi dai loro debiti, o da una vita generalmente miserabile, partecipano a una gara letale in cui devono prendere parte a dei giochi infantili.