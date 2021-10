Squid Game non solo è un grande successo ma è costata pochissimo a Netflix, per un report

Squid Game è stato uno dei più grandi successi di Netflix e in questo momento non esistono spettatori che non abbiano almeno sentito parlare della serie TV coreana. Il vero merito dello show, però, è il fatto che è costato pochissimo, secondo un report di Bloomberg.

Pare infatti che, per la prima stagione di Squid Game, Netflix abbia speso 21 milioni di dollari: questo significa che ogni episodio ha ricevuto un budget di circa 2.4 milioni di dollari. Potreste pensare che siano cifre enormi, ma dovrete ricredervi: show di grande successo come Stranger Things e The Crown costano tra gli 8 e i 10 milioni di dollari a episodio. Parliamo di circa quattro volte di più. È chiaro che agli occhi di Netflix il successo di Squid Game abbia un valore superiore: si parla di 111 milioni di spettatori per la serie TV coreana.

Le "guardie" di Squid Game

Per il momento, comunque, non è chiaro se vi sarà una seconda stagione, almeno secondo il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk. Lo scrittore ha comunque affermato che ci sono ancora lati della storia che vorrebbe esplorare.

Squid Game è un successo talmente grande da spingere molti a sfruttarlo, anche in modo non ufficiale: ad esempio, la serie TV è stata ricreata dal vivo in Corea, ₩5 milioni di montepremi e niente omicidi.

In ambito videoludico, Squid Game è diventato popolare nei server GDR della modalità online di GTA 5. Inoltre, Hideo Kojima ha visto Squid Game e ha commentato la serie TV Netflix con la sua solita originalità.