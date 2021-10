Hideo Kojima ha visto Squid Game e commenta la serie TV Netflix con la sua solita originalità

Hideo Kojima, da buon appassionato di cinema e serie TV, ha guardato Squid Game, lo show Netflix. Il creativo giapponese ha quindi sfruttato il proprio account Twitter per spiegare cosa ne pensa. Ovviamente l'ha fatto con la sua solita originalità.

Ecco il messaggio di Hideo Kojima, che potete vedere in formato originale nel tweet poco sotto: "Ho finito di guardare Squid Game. La mia impressione prima di guardarlo era [simbolo del quadrato]. Fino alla fine del secondo episodio, la mia impressione era [simbolo del triangolo]. Invece, man mano che gli episodi avanzavano, ho visto [simbolo dell'ombrello bagnato] più volte e ora che ho finito di guardarlo non vedo né [simbolo della X] né [simbolo del cerchio]. Vedo un certo numero di [simbolo della stella] in fila. [simbolo del polpo]"

Supponiamo che, senza aver visto la serie Netflix, il commento di Hideo Kojima su Squid Game non abbia alcun senso. Lo show televisivo è stato estremamente apprezzato dal pubblico mondiale ed è uno dei più chiacchierati di questo periodo.

Netflix ha dovuto anche cambiare alcune scene di Squid Game, in quanto il numero di telefono di una donna è apparso nella serie e in migliaia l'hanno chiamato. Inoltre, la serie si è già trasformata in un gioco, anche se non uno ufficiale: Roblox include ora un gioco dedicato a Squid Game.