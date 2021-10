Pokémon I segreti della giungla: film Netflix disponibile, Pokémon in regalo in arrivo

A partire da oggi - 8 ottobre 2021 - è disponibile su Netflix il nuovo film Pokémon I Segreti della giungla. Inoltre, è iniziata la distribuzione di codici per Pokémon Spada e Pokèmon Scudo - per chi è iscritto alla newsletter del Club Allenatori - che permettono di ottenere Papà Zarude e Celebi cromatico nel gioco.

Qui sotto potete anche vedere il trailer ufficiale del film Pokémon I Segreti della giungla.

La descrizione ufficiale del film recita: "In questa nuova avventura animata troviamo un gruppo di Pokémon misteriosi Zarude che vive nel mezzo della foresta di Okoya dove si osserva una regola ferrea che vieta a qualsiasi estraneo di entrare nel territorio. Nella foresta vive anche Koko, un ragazzo cresciuto da uno Zarude che ha abbandonato il gruppo. Koko è cresciuto convinto di essere anche lui uno Zarude, ma un giorno, in seguito a un incontro fortuito con Ash e Pikachu, Koko si ritrova con il suo primo amico umano. Può considerarsi un Pokémon? Oppure è semplicemente un essere umano? Il pericolo incomberà sulla foresta e metterà in discussione il legame tra Pokémon ed esseri umani, così come l'amore tra genitore e figlio."

Per ricevere i codici di Papà Zarude e Celebi cromatico era necessario iscriversi alla newsletter del Club Allenatori di Pokémon entro il 25 settembre 2021. Le due creature hanno le seguenti statistiche:



Zarude Papà: Livello 70, Abilità Fogliomanto, Strumento Stolascelta, Mosse: Giunglacura, Martelpugno, Vigorcolpo, Energipalla

Celebri cromatico: Livello 60, Abilità Alternacura, Strumento Fortunuovo, Mosse: Fogliamagica, Divinazione, Goccia Vitale, Rintoccasana

Rimanendo in tema, sapevate che la mappa di Leggende Pokémon Arceus potrebbe non essere un vero open world?