Battlefield 2042: open beta rimandata, ma non di molto

L'opera beta di Battlefield 2042 sarebbe dovuta iniziare questa mattina - 8 ottobre 2021 - intorno alle 09:00, ora italiana. Alcuni giocatori potrebbero essersi resi conto che non è stato così. Gli sviluppatori hanno annunciato che vi sarà un minimo ritardo e l'inizio effettivo avverrà alle 11:00, ora italiana.

L'annuncio è avvenuto tramite Twitter, dove il team ha scritto: "Per assicurarci che tutto vada come previsto, ci prenderemo un po' di tempo per eseguire della manutenzione essenziale ai server prima di passare all'accesso aperto." Battlefield 2042 diventerà un'open beta a minuti, quindi.

Come sempre, esiste la possibilità che vi sia un altro ritardo dell'ultimo secondo, ma per il momento non vi sono state segnalazioni di questo tipo da parte del team di Battlefield 2042. Non ci resta quindi altro da fare se non attendere l'inizio della beta aperta.

La beta per ora ha attirato un buon numero di giocatori, quindi con il passaggio alla versione aperta ci sarà per certo un aumento significativo. Potete leggere il nostro provato qui.