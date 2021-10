Aztech Forgotten Gods, il provato di un gioco d'azione ispirato agli Aztechi

Lo Steam Next Fest ci ha regalato centinaia di demo di giochi interessanti in arrivo nei prossimi mesi e uno di quelli che ha attirato la nostra attenzione è Aztech Forgotten Gods , un gioco d'azione ad alto ritmo che mira a creare un sistema di combattimento a 360° basato sul volo.

Aztech: antichità futuristica

La protagonista di Aztech Forgotten Gods di fronte a una reliquia

Aztech Forgotten Gods viene descritto dagli sviluppatori come un gioco d'azione e avventura "cyber-stone". Nei panni di Achtli, una giovane donna, dobbiamo scoprire la verità nascosta all'interno di una metropoli futuristica mesoamericana. La ragazza, per un motivo attualmente non noto, è in possesso di un artefatto, una braccio tecnologico in grado di farla volare a grande velocità. Con questo braccio può anche eseguire potenti attacchi, che dovremo sfruttare per abbattere enormi boss.

Sappiamo molto poco della trama e la demo da noi provata non risponde a molte domande. La fase di test inizia in media res, con i personaggi che si preparano a fare un esperimento su una qualche tecnologia legata al braccio di Achtli. Purtroppo il gioco non spiega come si è arrivati a quel punto ed è impossibile capire esattamente le motivazioni delle azioni della protagonista. Sappiamo che avrà il supporto della madre, una scienziata, presentata come una donna amorevole, ma comunque pronta a mettere a rischio la figlia per la scienza.

Se sull'intreccio è impossibile esprimere un'opinione, ma possiamo fare un rapido commento sulle potenzialità dell'ambientazione. Una civiltà futuristica mesoamericana, con una mitologia ispirata alle divinità azteche, potrebbe di certo riservare qualche sorpresa e siamo curiosi di vedere qualcosa in più. Per ora a livello tecnico ci sono vari limiti, con modelli poligonali e animazioni (che si notano soprattutto durante le sequenze narrative) tutt'altro che di alto livello. Considerando però che mancano ancora vari mesi all'uscita (primo trimestre 2022) e che il grosso del gioco sarà vissuto con una telecamera ben distante dall'azione di gioco, è possibile che il prodotto finale non deluda sotto questo punto di vista.