Nickelodeon All-Star Brawl, la recensione di un clone di Smash più competente del previsto

Quello dei picchiaduro è già per sua natura un campo minato dove infilarsi quando si è un giovane team di sviluppo di belle speranze. Si tratta, dopotutto, di un genere dove il "guadagno facile" non è contemplato e bisogna vedersela rispettivamente con una fanbase hardcore spesso molto vocale, meccaniche complesse legate a doppio filo a una miriade di dati e calcoli e un mercato piuttosto saturo dove non mancano le colonne portanti. Offrire qualcosa che non sia mai stato fatto, dunque, è già di per sé un'impresa al limite della disperazione e quando si tenta di abbandonare la complessità tipica di questi titoli in favore di sistemi più accessibili la risposta generale è una perdita di interesse sia da parte dei neofiti del genere che dalla parte veterana della community.

In questo percorso a ostacoli, però, esiste un singolo nome che è stato capace di evitare praticamente ogni pericolo con una grazia inarrivabile per tutti gli altri: Smash Bros., una serie talmente stratificata da essere ad oggi sia la più giocata in assoluto dagli utenti casual che una delle più appoggiate dai videogiocatori esperti. Negli anni la saga di Sakurai è riuscita a rinnovarsi e migliorarsi con costanza, fino ad arrivare a quel Super Smash Bros. Ultimate che ad oggi ha molto probabilmente il miglior roster mai visto in un picchiaduro (da poco peraltro completato con l'arrivo di Sora). Eppure anche in questo assoluto stato di grazia, una macchia rimane: l'ultimo Smash ha un netcode atroce, che rende estremamente difficile giocare online con serenità, e men che meno organizzare eventi competitivi a distanza nella problematica era Covid.

Uno spiraglio per un'imitazione dotata di una sua personalità, quindi, esiste al di fuori della semplice non esclusività e i Fair Play Labs, accompagnati dai Ludosity, hanno deciso di cogliere la palla al balzo creando Nickelodeon All-Star Brawl: un "clone di smash" dotato di rollback netcode (e che quindi dovrebbe essere infinitamente più stabile in rete), incentrato sul competitivo e rafforzato da alcuni dei personaggi più iconici della storia dei cartoni animati. La validità del sistema di combattimento peraltro poggia in larga parte proprio sui Ludosity, dato che si tratta di un gruppo di sviluppatori (da sempre fan della serie di Sakurai) con già all'attivo Slap City, un altro titolo simile.

Come vedremo nella recensione di Nickelodeon All-Star Brawl, sono premesse ben più solide della media su cui fare affidamento.