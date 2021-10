Shenmue the Animation, primo trailer per la serie animata tratta dal gioco

Shenmue the Animation, la serie animata prodotta da Adult Swim e basata sull'opera di Yu Suzuki, si mostra con il primo trailer e rivela il periodo di uscita, fissato al 2022.

Annunciata circa un anno fa, Shenmue the Animation sembra ripercorrere la storia di Ryo Hazuki in maniera molto fedele, dall'uccisione del padre al suo lungo viaggio alla ricerca dell'assassino.

Dal trailer tuttavia non è chiaro se verrà raccontato tutto dall'inizio o si utilizzerà l'espediente dei flashback per illustrare gli eventi che hanno portato Ryo a lasciare il proprio villaggio in cerca di vendetta.

Un dettaglio non da poco, se consideriamo che Shenmue 3 (qui la recensione) porta avanti la trama solo fino a un certo punto, lasciandoci in attesa di un'eventuale prossima conclusione.

L'anime è prodotto da Telecom Animation Film, la stessa azienda che ha realizzato Tower of God e Lupin the Third: Part 5, il che dovrebbe essere una garanzia di qualità.