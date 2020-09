Shenmue the Animation, una serie animata per il gioco di Yu Suzuki

Shenmue the Animation è una serie animata basata sul celebre gioco di Yu Suzuki. Annunciata da Crunchyroll e Adult Swim, è attualmente in produzione presso Telecom Animation Film (Lupin the Third: Part 5).

Era dunque questo l'annuncio legato a Shenmue anticipato dall'insider Dusk Golem, che ha confermato l'affidabilità delle proprie affermazioni nonostante le recenti polemiche. Non si trattava insomma dell'ufficializzazione di Shenmue 4.

Shenmue the Animation sarà diretto da Chikara Sakurai (One-Punch Man, la seconda stagione), ma lo stesso Yu Suzuki sarà coinvolto nel progetto nelle vesti di executive producer. Ulteriori dettagli verranno annunciati nelle prossime settimane.

La serie di Shenmue ha fatto il proprio esordio nel lontano 1999 su Dreamcast, introducendo meccaniche e tecnologie inedite all'epoca e aprendo la strada alle moderne produzioni open world.

A distanza di quasi vent'anni dall'uscita del secondo capitolo, la serie è tornata con Shenmue 3 su PC e PS4 lo scorso novembre. Qui in calce l'immagine promozionale dell'anime.