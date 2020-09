Shenmue: un nuovo capitolo annunciato a breve, afferma l'insider Dusk Golem

L'insider Dusk Golem ha ribadito quanto ha affermato qualche giorno fa: entro questa settimana sarà annunciato qualcosa di relativo alla serie Shenmue. La sua fonte gli ha detto che succederà al 100%, quindi sarà facile verificare l'attendibilità o meno della voce.

Stando a quanto riportato da Dusk Golem, l'annuncio sarà dedicato a quelli cui interessa la storia di Shenmue. Pressato dalle domande in merito, l'insider ha poi chiarito che:

Just to clarify a few things on the Shenmue announcement:

-It's not Shenmue 4

-It's not a port of Shenmue 1,2, 3

-It's something entirely brand new.

-It's more than a book series or a documentary.

-It's not being kickstarted, already funded.