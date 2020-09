GeForce RTX 3090: è più alta di Xbox Series X, ma più bassa di PS5

Stando alle dimensioni ufficiali comunicate da Nvidia, la scheda video GeForce RTX 3090 è più alta di Xbox Series X, anche se solo leggermente, ma rimane più bassa della torreggiante PS5. Il confronto è abbastanza tirato per i capelli, visto che da una parte abbiamo una console completa, mentre dall'altra soltanto una scheda video, ma è comunque indicativo di quanto l'hardware sia cresciuto di dimensioni negli ultimi anni.

Del resto una scheda come la GeForce RTX 3090 richiederà una torre altrettanto importante per essere alloggiata. Siamo davvero curiosi di conoscere le dimensioni dei PC Desktop che la monteranno (non che la RTX 3080 si poi molto più piccola).

A realizzare il confronto è stato Shen Ye di HTC, che ha anche pubblicato un post per far comprendere in modo plastico cosa significhi eseguire un rendering a 8K rispetto alla risoluzioni attualmente più diffuse.