Il nuovo editore di Shenmue 3 dice che "ci saranno buone notizie in futuro": si parla di un seguito?

Cosa è stato detto su Shenmue

"Questo emozionante trasferimento coincide con due tappe fondamentali: il 25° anniversario della serie Shenmue e il quinto anniversario di Shenmue 3. Abbiamo in programma di festeggiare questi anniversari, assicurandoci che questa amata serie continui a prosperare e a ispirare. Tenete d'occhio gli annunci, nel mentre ci prepariamo a svelare la nostra visione per la prossima fase dell'eredità di Shenmue", ha scritto l'editore.

Dennis K. Mendel, responsabile dello sviluppo delle attività commerciali ed editoriali di ININ, ha scritto su LinkedIn: "Insieme al leggendario Yu Suzuki e al suo team abbiamo in serbo piani entusiasmanti per celebrare questi anniversari e ci saranno altre buone notizie in futuro. Per me, come fan della serie e delle opere di Yu san, questo è un immenso onore e anche un grande privilegio. Le parole non possono esprimere quanto questo significhi per me! Facciamo in modo che questa amata serie continui a prosperare e che continui a ispirare le generazioni future proprio come ha ispirato noi che siamo cresciuti con il Dreamcast".

Anche se non abbiamo i dettagli, è chiaro che l'editore abbia in serbo vari piani per Shenmue. Sappiamo poi che Shenmue 4 è ancora in fase di progettazione e che Ys Net ha bisogno di un partner per lo sviluppo: l'ha forse trovato?