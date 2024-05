Shenmue 4 è ancora in fase di progettazione, Ys Net ha bisogno di un partner per lo sviluppo

Qualcosa di simile potrebbe essere necessario anche per Shenmue 4, come riferito chiaramente da Suzuki nell'intervista: c'è bisogno di un partner per poter portare avanti lo sviluppo, ma il problema è che la situazione globale dell'industria non è affatto positiva e potrebbe essere difficile trovare dei finanziatori per il progetto.

In maniera simile a quanto successo con Shenmue 3, insomma, il progetto del quarto capitolo dovrà appoggiarsi ad altri partner per poter essere realizzato: con il terzo capitolo ci fu bisogno di una campagna su Kickstarter, del marketing di Sony (almeno parzialmente) e infine dell'intervento del publisher Deep Silver per poter arrivare finalmente sul mercato.

Il sito Shenmue Dojo ha pubblicato un'intervista a Yu Suzuki riguardante anche Shenmue 4 , del quale è emerso che il progetto è ancora in fase di progettazione , con Ys Net che ha bisogno di un partner per poter portare avanti lo sviluppo.

Spunta l'idea di Shenmue 1 e 2 in Unreal Engine 5

Shenmue 3, un'immagine del gioco

A quanto pare, Deep Silver non sembra essersi fatta avanti per ripetere quanto fatto con il terzo capitolo: a questo proposito, Embracer aveva riferito che le vendite di Shenmue 3 erano state buone, ma senza particolare entusiasmo, cosa che potrebbe indicare una mancanza di interesse nel finanziare il quarto capitolo.

Dal punto di vista tecnico, Suzuki ha spiegato, per esempio, che il motion capture per Shenmue 4 dovrebbe essere più avanzato rispetto a quello effettuato in precedenza, che si basata soprattutto sulla tecnologia magnetica, con un passaggio quasi obbligato alla rilevazione ottica in questo caso.

L'idea sarebbe fare un po' di test internamente e poi affidare magari il grosso del lavoro in outsourcing, ma ci sarebbero diverse cose da fare in prima linea dal team di sviluppo, in particolare per quanto riguarda le animazioni del sistema di combattimento.

In maniera piuttosto interessante, Suzuki ha inoltre riferito che sarebbe divertente poter sviluppare i remake di Shenmue 1 e 2 in Unreal Engine 5, ma anche questo al momento è solo un progetto ipotetico, in attesa di eventuali sviluppi.