DayZ: Frostline, annunciata la nuova espansione con trailer e dettagli

Nel frattempo, il precedente DLC Livonia , distribuito inizialmente a pagamento, verrà sostanzialmente fuso con il gioco principale andando a costituire la versione 1.25 di DayZ, che non ha ancora una data di uscita ma di cui dovrebbero emergere ulteriori informazioni nel corso di questo mese.

Bohemia Interactive prosegue con l'evoluzione di DayZ , annunciando la nuova espansione maggiore chiamata Frostline , presentata con un trailer e alcuni dettagli al riguardo, compreso un periodo di uscita fissato per il quarto trimestre del 2024.

Un'area tutta nuova

Un'immagine da Dayz: Frostline

In sostanza, si tratta soprattutto di una nuova area in cui si svolgeranno le tipiche attività di sopravvivenza viste anche nelle altre mappe di DayZ, con un certo accento posto proprio sulle difficoltà poste dalla natura selvaggia in questa nuova zona.

Al di là delle minacce tipiche poste da creature e giocatori vari, insomma, Frostline sarà particolarmente incentrato sulle difficoltà naturali che possono influire fortemente sulle possibilità di sopravvivenza degli utenti, mentre questi cercano rifugio in un possibile luogo sicuro all'interno di Sakhal.

Le caratteristiche principali dell'espansione sono: