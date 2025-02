DayZ ha ricevuto il grosso aggiornamento 1.27, che porta molte novità dopo Frostline

Bohemia Interactive ha annunciato il lancio dell'aggiornamento 1.27 di Dayz, il primo update del 2025 per il celebre survival a base di zombie e sopravvivenza estrema a mondo aperto che porta davvero tante novità e miglioramenti sul fronte tecnico e del gameplay.

Dopo il successo di DayZ Frostline, che ha fatto raggiungere un nuovo record di giocatori online su Steam, questo aggiornamento conferma l'impegno degli sviluppatori a far evolvere ulteriormente l'esperienza di DayZ, quasi 12 anni dopo il suo lancio come esperienza standalone ma con una carriera ancora più lunga se si considera la sua partenza come mod di ArmA 2.

L'aggiornamento 1.27 porta con sé dei significativi miglioramenti al gameplay e all'immersione, con la possibilità di esplorare aree più estese su Sakhal e sperimentare un sistema di sopravvivenza rielaborato, oltre a miglioramenti vari sul fronte tecnico tra grafica e audio.