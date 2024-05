Shin Megami Tensei 5: Vengeance, un nuovo video mostra una 'guida completa' al gioco

Come abbiamo visto, Shin Megami Tensei V: Vengeance è una nuova versione dell'originale uscito su Nintendo Switch, in arrivo anche su PC, PlayStation e Xbox, con i contenuti visti già in precedenza più altri completamente nuovi, oltre a qualche miglioramento generale sul fronte tecnico.

Atlus ha pubblicato un nuovo video per Shin Megami Tensei 5: Vengeance , chiamato " guida completa " e in grado di offrire appunto una estesa panoramica sulle caratteristiche del gioco, tra contenuti originali e novità introdotte in questa nuova versione.

Rielaborazione grafica e nuovi contenuti

Un'immagine di Shin Megami Tensei V: Vengeance

Oltre a una rielaborazione generale della grafica e del gameplay, la particolarità di questa versione è la presenza di due percorsi diversi in termini di narrazione: il Canon of Creation è quello che riprende sostanzialmente la storia presente già nell'originale, mentre gli elementi totalmente nuovi si trovano all'interno del Canon of Vengeance che rappresenta un nuovo percorso.

Quest'ultimo "canone" ci porta in una drammatica storia di vendetta per il caduto, che inizia da una prima parte simile alla narrazione originale ma cambia in maniera drastica nella seconda metà del gioco, rappresentando dunque qualcosa di totalmente diverso anche per coloro che hanno già completato l'originale su Nintendo Switch.

Shin Megami Tensei 5: Vengeance ha la data di uscita fissata per il 14 giugno 2024 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. In precedenza abbiamo visto il trailer intitolato "un mondo ideale" e abbiamo anche provato il gioco a Londra.