Shin Megami Tensei V: Vengeance si mostra nel trailer 'un mondo ideale'

Shin Megami Tensei V: Vengeance è previsto arrivare il 14 giugno 2024 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, ovvero una settimana prima rispetto alla data del 21 giugno che era stata annunciata in precedenza.

Il trailer mostra dunque le caratteristiche di questo bizzarro mondo, tra scenari e personaggi che lo popolano e danno origine al racconto metafisico ideato da Atlus per questo quinto capitolo della serie, riproposto in forma potenziata.

Una versione riveduta e corretta

Lo strano mondo di Shin Megami Tensei V: Vengeance

Dopo il lancio nel 2021 e 1 milione di copie vendute dall'originale Shin Megami Tensei 5 su Nintendo Switch, con questa edizione Atlus ha intenzione di proporre una versione riveduta, corretta ed espansa, su tutte le altre piattaforme.

Oltre a una rielaborazione generale della grafica e del gameplay, la particolarità di questa versione è la presenza di due percorsi diversi: il Canon of Creation che riprende sostanzialmente la storia presente già nell'originale, e il Canon of Vengeance che rappresenta invece un elemento del tutto nuovo.

Quest'ultimo mette in scena una drammatica storia di vendetta per il caduto, che inizia da una prima parte simile alla narrazione originale ma cambia in maniera drastica nella seconda metà del gioco, rappresentando dunque qualcosa di totalmente diverso anche per coloro che hanno già completato l'originale su Nintendo Switch.

