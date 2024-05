Centum: annunciata con trailer una 'inaffidabile avventura narrativa' per PC e Xbox

Dal programma ID@Xbox è emerso anche l'interessante Centum, una "avventura narrativa inaffidabile", come viene definita dagli sviluppatori, in quanto sfida le convenzioni dei videogiochi di questo tipo presentando una storia dinamica e cangiante.

In arrivo questa estate su PC e Xbox Series X|S, Centum mette in scena la storia di un prigioniero in una cella che deve cercare di fuggire dalla sua prigionia: ma è veramente questo l'obiettivo?

Già questo pone uno strano interrogativo di base che riflette l'incerta essenza di tutto il gioco, in bilico tra l'apparenza e il significato nascosto delle cose.

Gli eventi si svolgono in maniera fluida e imprevedibile, in base alla mente inaffidabile del narratore, ponendoci continuamente di fronte a situazioni strane, che celano ulteriori significati da scoprire attraverso enigmi da risolvere.