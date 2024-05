Hypercharge: Unboxed ha una data di uscita su Xbox One e Xbox Series X|S

Dal team Digital Cybercherries arriva un nuovo trailer per Hypercharge: Unboxed che annuncia la data di uscita del gioco su Xbox, fissata per il 31 maggio 2024, dunque decisamente vicina, con prenotazioni aperte attraverso il Microsoft Store.

Si tratta di uno sparatutto che alterna fasi in prima persona alla visuale in terza, già uscito su PC attraverso Steam nel 2020 e poco dopo anche su Nintendo Switch, ora in arrivo anche su Xbox One e Xbox Series X|S.

La particolarità maggiore del gioco, come vediamo dal trailer, è il fatto di basarsi su soldatini giocattolo, che tuttavia si presentano decisamente armati e combattivi.

Inspirato a film come Toy Story e Small Soldiers, Hypercharge: Unboxed è uno sparatutto in prima e terza persona che rappresenta una sorta di realizzazione dei sogni di infanzia di molti giocatori. Nel gioco ci troviamo a radunare gli amici, superare le sfide, proteggete l'Hypercore dalle ondate di giocattoli nemici e unire le forze per sconfiggere il Grande Nemico nella modalità storia.