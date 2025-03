Lo sparatutto Hypercharge: Unboxed è stato annunciato per PS4 e PS5, supporterà il crossplay con Xbox e PC

Il lancio sulle console di Sony è in programma durante il corso del 2025 . Non è stata indicata una finestra di lancio precisa, ma nel frattempo è possibile aggiungerlo alla propria lista dei desideri su PlayStation Store , cosa che tra l'altro ci suggerisce di fare il breve trailer che ha accompagnato l'annuncio. Il gioco è disponibile da tempo anche su PC, Nintendo Switch e Xbox Series X|S. La versione PlayStation supporterà il cross-play con quelle PC e Xbox.

Cos'è Hypercharge: Unboxed?

Hypercharge: Unboxed è uno sparatutto in prima e terza persona che si distingue per il suo stile unico, in cui i giocatori assumono il ruolo di action figure di soldati che combattono contro armate di altri giocattoli. L'obiettivo principale è quello di difendere l'Hypercore, una fonte di energia magica che conserva i ricordi d'infanzia legati ai giocattoli.

Il gioco offre diverse modalità di gioco, includendo il multiplayer e una Campagna con una trama e livelli strutturati, che possono essere affrontati sia da soli sia in modalità cooperativa con altri giocatori. Hypercharge: Unboxed consente inoltre di utilizzare la funzione di schermo condiviso, disponibile sia per il gioco locale che online, e include varie opzioni per il PvP competitivo.