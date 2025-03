The First Berserker: Khazan ha quasi solo valutazioni positive su Steam

The First Berserker: Khazan sta ottenendo un ottimo riscontro da parte dei giocatori, almeno per quanto riguarda la versione PC, che su Steam ha ricevuto oltre il 90% di recensioni positive.

Nel momento in cui scriviamo sono l'action hardcore di Neople ha il 93% di valutazioni positive sulla piattaforma di Valve su una base di oltre 5.200 recensioni. In particolare, viene descritto come un gioco con un'ottimizzazione impeccabile su PC, un sistema di combattimento divertente e appagante, con molti che sembrano apprezzare anche il livello di sfida tarato verso l'alto, ma non brutale. Curiosamente la difficoltà del gioco è anche uno degli elementi più citati nelle poche valutazioni negative date al gioco.