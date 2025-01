La demo di The First Berserker: Khazan è disponibile, vediamo il trailer dedicato

Il gioco in questione ci aveva fatto un'ottima impressione già lo scorso settembre, come abbiamo riportato nel nostro provato dedicato, e ora può essere sperimentato da tutti grazie alla demo disponibile da oggi.

Neople e Nexon hanno pubblicato un nuovo trailer di The First Berserker: Khazan , in questo caso incentrato sul lancio della demo del gioco, che è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S consentendo di sperimentare questo particolare titolo.

Un interessante action RPG

The First Berserker: Khazan è collegato all'universo della celebre serie Dungeon & Fighter, che in Asia rappresenta uno dei franchise videoludici di maggior rilievo.

Le connessioni con la serie riguardano soprattutto la lore di riferimento e il mondo del gioco, mentre la struttura si presenta come qualcosa di un po' diverso, più incentrato sull'azione single player classica e dal livello di sfida piuttosto alto.

Dal punto di vista stilistico, gioco è caratterizzato da una particolare grafica 3D in stile cel-shaded, che dona al tutto un'atmosfera piuttosto drammatica, oltre a mettere in scena scontri decisamente violenti.

La data di uscita di The First Berserker: Khazan è fissata per il 27 marzo 2025, ma intanto potete provarlo attraverso la demo che potete scaricare ora su Xbox Store, PlayStation Store o Steam. Nel frattempo, è emerso che il gioco avrà una modalità facile.