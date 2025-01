I giocatori non dovrebbero criticare le remaster dei giochi PlayStation, bensì supportarle, per Shuhei Yoshida

Shuhei Yoshida, l'ex presidente dei Sony Worldwide Studios, in una recente intervista con Kinda Funny Games ha parlato delle numerose remaster e conversioni per PC dei giochi dei PlayStation Studios pubblicate negli ultimi anni e di come non sono viste di buon occhio da una parte della community, che crede che progetti simili rubino tempo e risorse che si potrebbero destinare alla creazione di nuovi giochi.

A suo avviso si tratta di operazioni molto utili per finanziare i progetti AAA dei PlayStation Studios e avvicinare nuovi giocatori ai franchise della compagnia che andrebbero supportate anziché criticate. Inoltre, a suo avviso progetti simili non tolgono nulla allo sviluppo di nuovi giochi, in quanto realizzati da team appositi e slegati da quelli principali.