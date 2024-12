The First Berserker: Khazan avrà una modalità facile, Neople torna sui suoi passi

Gli sviluppatori di Neople, il team dietro al promettente action GDR The First Berseker: Khazan, hanno svelato che stanno lavorando a una modalità facile che potrebbe essere aggiunta al lancio o con un aggiornamento successivo. Il team è tornato dunque sui suoi passi, visto che in precedenza aveva riferito che il gioco non avrebbe avuto alcuna opzione per ammorbidire la difficoltà. Del resto il gioco era stato presentato come un "GDR d'azione hardcore" sottolineando quindi un livello di sfida di base superiore alla media.

Stando a quanto dichiarato dallo studio in un'intervista con GamingBolt, i piani sono cambiati grazie ai feedback ricevuti durante i test a numero chiuso che si sono svolti nei mesi scorsi, con una fetta importante di giocatori che evidentemente ha chiesto una sorta di selettore della difficoltà. Ebbene, non ci saranno le classiche tre opzioni "facile, normale e difficile", ma quantomeno verrà aggiunta una modalità meno impegnativa pensata per incoraggiare quanti più giocatori possibili a provare il titolo.