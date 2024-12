Fortnite presenta il crossover con Cyberpunk 2077 tramite un trailer con Johnny Silverhand e V

Dopo i rumor e i leak delle scorse settimane, finalmente Epic Games ha svelato ufficialmente il crossover tra Fortnite e Cyberpunk 2077 tramite un trailer che svela l'arrivo di Johnny Silverhand e la versione femminile di V, il protagonista del titolo di CD Projekt RED, sull'Isola della Battaglia Reale.

Il filmato non indica una data precisa per l'inizio di questa collaborazione, ma pare che l'attesa sarà davvero molto breve. Infatti, stando alle parole di dataminer, leaker e content creator che hanno avuto modo di provare in anteprima i contenuti, il lancio dovrebbe avvenire alle 01:00 italiane del 24 dicembre.