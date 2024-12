Un leak svela lo spessore di Samsung Galaxy S25 Slim

Potrebbe dunque trattarsi di una vera e propria risposta al possibile iPhone 17 Air , previsto in uscita nel 2025, che dovrebbe presentare invece uno spessore di 6 millimetri . In questo caso, però, la visione aziendale di Samsung potrebbe essere significativamente differente dalla controparte di Apple, decidendo di non sacrificare il dispositivo in termini di specifiche tecniche. Il nuovo smartphone compatto della compagnia di Cupertino presenterà infatti un sensore singolo da 48 megapixel per la fotocamera posteriore, al contrario di Samsung Galaxy S25 Slim che potrebbe offrire un comparto fotocamere con sensori multipli.

Samsung Galaxy S25 Slim: il probabile periodo d'uscita

Non conosciamo ancora una vera e propria data d'uscita ufficiale per la nuova serie Samsung Galaxy S25, che comprenderà rispettivamente i modelli base, Plus, Ultra e Slim. Secondo alcuni rumor, la compagnia coreana potrebbe presentare la nuova linea di smartphone il prossimo 22 gennaio, in occasione dell'evento Galaxy Unpacked.

Samsung Galaxy S25

Chiaramente è bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente essere confermate (o eventualmente smentite) dalla compagnia produttrice. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.