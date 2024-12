Vota i migliori giochi del 2024

Che dire di questo 2024? Un anno complicato, anche per il mondo dei videogiochi: tanti studi hanno chiuso, molte persone sono state licenziate e in generale sembra che si sia giunti a un punto di rottura tra l'aumento dei costi di sviluppo e l'effettiva sostenibilità del business. Mentre l'industria cerca di trovare dei nuovi equilibri per sopravvivere, il concetto delle esclusive è diventato sempre più effimero; solo Nintendo continua ad essere un caso a sé, che sarà interessante verificare con l'attesissimo Switch 2 in arrivo l'anno prossimo. Sia ben chiaro, tutto questo non ha impedito a tanti giochi di uscire durante questi 12 mesi, anche se effettivamente le grandissime produzioni si sono contate sulle dita di una mano. Se pertanto da un lato c'è un po' di legittima preoccupazione tra chi segue il mercato dei videogiochi, dall'altro per moltissimi restano intatti la magia e la passione che legano da anni al proprio passatempo preferito. E visto che la fine di dicembre è inevitabilmente il momento di tirare le somme e fare i bilanci dell'anno che si sta per concludere, passiamo a votare i giochi migliori del 2024!