Il cosplay di Caitlyn da Arcane firmato narga_lifestream ha uno sguardo tagliente

Nel cosplay realizzato da Natalia, vediamo Caitlyn con l'uniforme di Zaun , la preferita della modella russa che nel suo post su Instagram ha voluto ringraziare i propri follower per l'entusiastica accoglienza riservata a un precedente reel dedicato al personaggio.

Nella serie animata prodotta da Netflix, Caitlyn è una abile tiratrice nonché una coraggiosa tutrice della legge, determinata a proteggere Piltover dal crimine e dunque spesso in lotta con i malviventi che minacciano la popolazione.

Espressività e talento

Dopo Arcane arriveranno altre tre serie animate di League of Legends su Netflix, dunque i tantissimi utenti che hanno apprezzato questa fantastica trasposizione non devono disperarsi per via del fatto che Arcane non andrà oltre la Stagione 2.

Tornando invece a narga_lifestream, abbiamo già scritto di quanto apprezziamo i lavori di questa cosplayer, in particolare per via della grande espressività che riesce a conferire a ogni personaggio che interpreta.

Qualche esempio? I suoi cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3. Mera da Aquaman e il Regno Perduto, Ciri da The Witcher 3: Wild Hunt e Aerith da Final Fantasy 7.