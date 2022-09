Final Fantasy 7, il cosplay di Aerith da narga_cosplay rivela il suo tragico destino

Aerith e il suo tragico destino sono i protagonisti dell'ultimo cosplay realizzato da narga_cosplay, che rende omaggio all'originale Final Fantasy 7 e ai tanti risvolti drammatici di quella storia.

Non c'è dubbio: la scena rappresentata da Natalia è estremamente forte e molti videogiocatori ne sono ancora ossessionati dopo tanti anni. La modella russa l'ha resa in maniera davvero convincente, e basta osservare il suo sguardo per capirlo.

Per il resto, è tutto perfetto: dall'acconciatura al makeup, dal costume alla post-produzione, che lucida l'immagine al punto da renderla estremamente vicina a una creazione digitale piuttosto che a una fotografia.

A questo punto meglio alleggerire i toni: diamo uno sguardo ai cosplay di Tifa Lockhart realizzati da melamori.cosplay, Jannet, shirogane-sama e Xenon_ne.