Final Fantasy 7, il cosplay di Tifa da Shirogane-sama ha uno sguardo penetrante

Tifa è senza dubbio un personaggio fisso dei cosplay e anche Shirogane-sama lo ama tantissimo, come dimostra la sua nuova interpretazione dedicata a una delle figure più celebri di Final Fantasy 7: nella foto lo sguardo della modella russa è davvero penetrante.

In attesa di novità su Final Fantasy 7 Rebirth, annunciato per PS5 con un trailer esattamente un mese fa, godiamoci dunque una versione di Tifa romantica e affascinante, come nello stile tipico di Shirogane, che sembra essersi appena svegliata.

"Buonasera, o magari buongiorno? Non importa, perché ogni momento è quello giusto per Tifa", ha scritto la cosplayer nel suo post su Instagram, ricevendo come al solito decine di migliaia di like.

