Genshin Impact, il cosplay di Yoimiya da Shirogane-sama celebra la sua bellezza

Shirogane-sama ha realizzato un nuovo cosplay dedicato a Yoimiya, il personaggio di Genshin Impact, che celebra la sua bellezza con un sorriso e un piccolo fuoco d'artificio.

Il titolo di miHoYo continua a far parlare anche in questi giorni, vedi ad esempio la clamorosa notizia della fondatrice della fanzine di Persona 5 che ha rubato 21.000 dollari per spenderli su Genshin Impact.

Amata da tutti gli abitanti dell'isola di Narukami, Yoimiya è una guerriera del fuoco, capace di utilizzare questo potente elemento per sconfiggere i propri avversari lanciandogli contro le frecce del suo inseparabile arco.

Per quanto riguarda invece Shirogane-sama, la sua passione per Genshin Impact è ben nota e non è la prima volta che interpreta Yoimiya: lo ha già fatto lo scorso settembre e lo scorso agosto, sempre con risultati straordinari.