Bernie Stolar è morto: era l'ex Presidente di Sega of America e importante membro di PlayStation

Bernie Stolar è morto all'età di 75 anni. Stolar è noto soprattutto per il proprio ruolo in PlayStation e come ex-presidente di Sega of America.

Stolar è stato il primo vice presidente esecutivo e membro fondatore di Sony Computer Entertainment America. Ha aiutato nella realizzazione di giochi della prima PlayStation, come Crash Bandicoot, Ridge Racer, Oddworld Inhabitants, Spyro The Dragon e Battle Arena Toshinden.

Successivamente, però, ha lasciato tale posizione per diventare il presidente di Sega of America. Stolar è stato il successore di Tom Kalinske e ha aiutato nello sviluppo e nella pubblicazione del Dreamcast. Inoltre, ha acquisito Visual Concepts per Sega of America e ha creato 2K Sports. Come sappiamo, il Dreamcast ha avuto un discreto successo negli Stati Uniti, ma a livello mondiale non ha retto il confronto con PlayStation 2.

Bernie Stolar

Nel 1999 si è unità a Mattel e ha ottenuto un po' di successo vendendo videogiochi basati su Barbie. È passato nel 2005 ad Adscape Media, che è poi stata venduta a Google per 23 milioni di dollari. Successivamente ha iniziato a collaborare con varie startup, come GetFugu, Zoom Platform, Jordan Freeman Group e CogniToys.

Porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutti coloro che lo hanno conosciuto.