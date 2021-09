Genshin Impact, il cosplay di Yoimiya di Shirogane-sama è coloratissimo

Genshin Impact torna a ispirare i cosplay di Shirogane-sama, che ha dedicato la sua ultima creazione al personaggio di Yoimiya. Il risultato, come potete vedere, è coloratissimo.

Certo, la natura della combattente del fuoco aiuta: armata di un arco, Yoimiya è benvoluta da tutti gli abitanti dell'isola di Narukami, che la identificano con l'arrivo dell'estate. Shirogane ci mette del suo, con una posa particolarmente sbarazzina e simpatica.

Non è la prima volta che la modella russa si cimenta con un cosplay di Genshin Impact: negli scorsi mesi ha vestito i panni di Lumine, Ganyu, Keqing ed Eula.

In questo caso il cosplay di Shirogane è stato realizzato per celebrare il primo anniversario di Genshin Impact, quello che ha portato al bombardamento di recensioni negative per il gioco su Google Play Store.