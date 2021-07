Genshin Impact, il cosplay di Keqing da Shirogane_sama ci trasporta a Liyue

Torniamo dalle parti di Genshin Impact per questo nuovo cosplay da parte della sempre ottima Shirogane_Sama, che in questo caso ci offre una bella reinterpretazione del personaggio di Keqing, tratto dall'ampio e variegato cast del celebre action RPG free-to-play.

Keqing è una combattente di tipo electro, Yuheng del Liyue Qixing, una ragazza particolarmente vivace e attiva che ha deciso di mettersi in marcia e combattere per risolvere i problemi che affliggono la regione di Liyue, da dove viene nel mondo di Genshin Impact.

Keqing è una ragazza che sceglie in libertà il proprio percorso e che sfrutta le proprie abilità al meglio anche in battaglia, che a differenza di molti altri nel suo paese natale ha deciso di non attendere segni divini ma semplicemente agire di testa propria.

Viene considerata una sorta di stakanovista nel mondo di Genshin Impact, per la sua capacità di incaricarsi di dieci volte la quantità di lavoro che spetta normalmente a un essere umano, in base alle descrizioni effettuate sulla ragazza, e ha anche un forte senso di responsabilità che la porta a cercare di portare a termine nel migliore dei modi ogni compito intrapreso.

La reinterpretazione ad opera di Shirogane_Sama è davvero molto accurata, non solo nell'acconciatura ma anche nella riproduzione dell'abito, oltre che della particolare spada che la caratterizza. Notevole, infine, anche la ricostruzione dell'ambientazione circostante, che punta proprio a mettere in scena la regione di Liyue con l'aiuto di un po' di fotoritocco.