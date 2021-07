Masters of the Universe: il cosplay di Teela di tenraiis_cosplay è combattivo

Masters of the Universe sta per tornare con una nuova serie animata prodotta da Netflix, quindi perché non ripassare un po' i personaggi partendo da Teela? La nostra eroina rivive nel cosplay di tenraiis_cosplay, che la rende particolarmente combattiva.

tenraiis_cosplay ha realizzato non solo un ottimo costume, ma ha anche interpretato il personaggio in modo impeccabile, rendendolo vivo e dinamico, vuoi per la posa, vuoi per lo sguardo penetrante. Ad aiutarla anche i contrasti e la nitidezza della foto, che aumentano la forza espressiva dell'immagine, evitando qualsiasi effetto patinato.

Masters of the Universe è una serie degli anni '80 nata per vendere alcuni giocattoli e diventata poi oggetto di culto tra le generazioni che hanno vissuto quegli anni e non solo.

