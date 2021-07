Suicide Squad, il cosplay di Harley Quinn firmato Shirogane-sama

La Harley Quinn di Shirogane-sama ha uno sguardo indecifrabile, mentre impugna l'immancabile mazza da baseball in attesa del prossimo scontro: il cosplay realizzato dalla modella russa è notevole.

In attesa dell'uscita nei cinema di The Suicide Squad: Missione Suicida e magari di vedere in movimento Suicide Squad: Kill the Justice League, ecco dunque che il membro di spicco della Suicide Squad torna a mostrarsi.

L'interpretazione di Shirogane-sama è davvero convincente, il costume riprende quello della serie animata e così l'acconciatura, con la sorprendente sfumatura celeste su di un lato. Insomma, tutto è dove dovrebbe essere.

Se vi piacciono i lavori di Shirogane-sama, non perdetevi i suoi cosplay dedicati a Eula di Genshin Impact, Mikasa de L'Attacco dei Giganti e D.VA di Overwatch.