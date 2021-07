Xbox Game Pass: i giochi in arrivo con la prima mandata di luglio 2021

Microsoft ha annunciato in queste ore i 6 giochi Xbox Game Pass che arriveranno durante la prima mandata di luglio 2021 per tutti gli abbonati al servizio. Si tratta di Bloodroots, Farming Simulator 19, UFC 4, Dragon Quest Builders 2, Tropico 6 e The Medium.

Scopriamoli nel dettaglio.

Dragon Quest Builders 2 arriverà attraverso il Cloud a partire dall'8 luglio 2021. Si tratta di un interessante incrocio tra Minecraft e un gioco di ruolo ambientato nell'universo di Dragon Quest. È un gioco con una ricca modalità campagna e una modalità sandbox cooperativa per 4 giocatori.

Tropico 6 è il sesto episodio della celebre serie di city builder che arriverà su PC, console e cloud a partire dall'8 luglio. Sarete un dispotico dittatore o un illuminato statista?

UFC 4 arriverà attraverso EA Play (quindi sarà disponibile solo per gli abbonamenti Ultimate) a partire dall'8 luglio. Si tratta di un complesso e riuscito simulatore di combattimenti MMA, con una ricca modalità campagna e tante opzioni per personalizzare il personaggio.

Bloodroots arriverà su console, cloud e PC. Si tratta di gioco molto frenetico e spettacolare, nel quale bisognerà cercare di concatenare uccisioni grazie alle quali passare dall'impugnare una carota fino ad arrivare ad una pistola al plasma.

Farming Simulator 19 è il celebre simulatore di fattoria che ha fatto furore in tutto il mondo. Il gioco arriverà su console, cloud e PC il 15 luglio.

The Medium, il bell'horror di Bloober Team, sarà disponibile anche attraverso il cloud a partire dal 15 luglio.

Oltre ai nuovi ingressi, ci saranno dei giochi che abbandonano il servizio, eccoli:

14 luglio (EA Play)