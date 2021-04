Overwatch, il cosplay di D.VA firmato Shirogane-sama è un coniglietto pasquale

La modella russa ha messo anche in questa sua ultima creazione tanta fantasia e colorazioni pastello, dando vita a una versione inedita del personaggio che sicuramente rivedremo nel roster di Overwatch 2: Blizzard lavora duramente per farne un ottimo sequel .

Shirogane-sama ha celebrato le ultime feste con uno speciale cosplay dedicato a D.VA , la combattente di Overwatch reinterpretata in questo caso come un... coniglietto paquale.

"Sapete, ho avuto l'idea per questo outfit circa un anno fa, dunque magari è ora di pensare a qualcosa di nuovo", ha scritto Shirogane nel suo post su Instagram. "Avete per caso idea di quale personaggio dovrei interpretare per la prossima Pasqua?"