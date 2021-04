Resident Evil 4 VR torna in realtà virtuale su Oculus Quest 2

Resident Evil 4 VR sposta l'inquadratura dalle terza alla prima persona

Resident Evil 4 VR è una speciale riedizione che rilancia il capitolo originale in versione realtà virtuale su Oculus Quest 2, con una nuova edizione appositamente costruita per poter essere fruita al meglio con il visore in questione.

La riedizione in questione è stata annunciata nel corso dell'evento di presentazione di aprile su Resident Evil Village, dal quale è emerso un nuovo trailer sulla storia del capitolo in questione e l'annuncio sulla seconda demo. Visto che ci troviamo in corrispondenza del 25esimo anniversario della serie, l'occasione è stata propizia per annunciare anche altre novità relative a Resident Evil in generale, tra cui questa.

Resident Evil 4 è stato dunque adattato per la realtà virtuale e in particolare per Oculus Quest 2: chiaramente, trattandosi originariamente di un gioco in terza persona, la variazione fondamentale applicata a questa versione è lo spostamento verso la prima persona, in modo da poter essere fruito al meglio con l'headset VR.

Per il resto, gameplay e contenuti sono praticamente gli stessi della riedizione rimasterizzata Resident Evil 4 HD uscita già in precedenza, oltre agli ovvi adattamenti al sistema di controllo per poter essere giocato utilizzando i controller a rilevazione di movimento di Oculus Quest 2.

Grazie a questi, il sistema di mira, la gestione delle armi, l'uso del pugnale e anche la possibilità di toccare oggetti viene trasferita in maniera molto intuitiva ai comandi tipo motion control del visore di Oculus, tutte cose che dovrebbero modificare sensibilmente l'esperienza originale.

Resident Evil 4 VR non ha ancora una data di uscita precisa, ma ulteriori informazioni più precise dovrebbero arrivare il 21 aprile, in occasione dell'Oculus Gaming Showcase.