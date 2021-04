Resident Evil Infinite Darkness: trailer e periodo di lancio della serie Netflix

Durante il Resident Evil Showcase di aprile 2021, Capcom ha mostrato le ultime novità in arrivo per la sue serie di survival horror. Tra i tanti annunci, un posto d'onore lo ha avuto il nuovo trailer di Resident Evil Infinite Darkness, la serie CGI prodotta e distribuita da Netflix.

Nel trailer si possono vedere i due protagonisti, Claire Redfield e Leon Kennedy, alle prese con l'inizio di una nuova pandemia. I due sono all'interno della Casa Bianca e dà lì partirà tutto il canovaccio che ci terrà incollati allo schermo. Il compito dei due celebri personaggi sarà quello di proteggere il Presidente degli USA.

Grazie al teaser si può ammirare nuovamente lo stile di questo anime, molto fedele a quello della serie originale. Leon ha il classico caschetto biondo, mentre Claire il suo iconico giubbotto rosso. Sfortunatamente per loro, il look perfetto è destinato a venir rovinato dalla prossima invasione di non morti, "molto simile a quello che è successo a Racoon City".

Al termine del trailer è possibile vedere la il periodo di uscita della prima stagione: luglio 2021. C'è ancora un po' da aspettare, dunque.

Cosa ve ne pare?