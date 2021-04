Resident Evil Village: 2° demo disponibile in tre formati, pre-load ora su PS5/4

Resident Evil Village è stato al centro di un nuovo evento di Capcom. La compagnia di Osaka ha avuto modo di parlare del gioco in modo più approfondito, dandoci ancora più ragioni per attendere l'uscita, fissata per l'inizio di maggio. Ancora più importante, poi, è il fatto che ha annunciato una seconda demo per Resident Evil Village per PC, Stadia, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.

La seconda demo di Resident Evil Village sarà disponibile in tre momenti. Andiamo con ordine:



Demo del Villaggio da 30 minuti, per PS5 e PS4: dal 18 aprile (19:00) fino al 19 aprile (03:00), ora e data italiana

Demo del Castello da 30 minuti, per PS5 e PS4: dal 25 aprile (19:00) fino al 26 aprile (03:00), ora e data italiana

Demo del Castello + Villaggio da 60 minuti, per tutte le piattaforme: dal 2 maggio (02:00) fino al 3 maggio (02:00), ora e data italiana

I giocatori PS4 e PS5 potranno eseguire il pre-load della demo di Resident Evil Village già da ora. La demo da un'ora proporrà due scenari, sia il castello che il villaggio, e potremo scegliere se spendere tutti i 60 minuti in una sola area o se visitare entrambe.

Diteci, cosa ne pensate dell'evento di quest'oggi? Resident Evil Village, vi ricordiamo, sarà disponibile a partire dal 7 maggio 2021 su PC, Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Vi segnaliamo anche il nuovo video gameplay sugli upgrade.